Maroc - Union Africaine, les coulisses d’un retour (Reportage)

Juillet 2016, contre toute attente, le Maroc formalise au sommet africain de Kigali son désir de réintégrer la grande famille africaine. A partir de cet instant, les multiples visites du Souverain sur le continent, les centaines d’accords signés et le travail diplomatique fait de réalisme et de pragmatisme prennent un sens nouveau.



Du sommet de Kigali au sommet d’Addis Abeba se passeront six mois. Six mois d’intenses activités, de visites royales dans des pays jamais visités jusque là, de rapprochements innattendus et de batailles diplomatiques parfois féroces.



Le 31 janvier 2017, S.M le Roi prononce un discours historique. Un discours desormais intitulé "le discours d’Addis Abeba ".



Moussaui Ajlaoui, professeur à l'Institut des études africaines de Rabat, en fin observateur des affaires africaines, nous racontera, les petites et les grandes histoires qui ont ramené le Maroc au sein de sa famille.