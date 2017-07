Marseille: Les citoyens qui n'ont pas vu leurs inscriptions validées sur le site de la DGE, ne pourront pas voter

Les citoyens inscrits sur les listes électorales détenteurs de récépissés en plus d'un document d'identification (CNI, carte électeur, passeport...) et qui n'ont pas vu leurs inscriptions validées sur le site de la DGE, ne sont pas sur le fichier et ne pourront pas voter.