Martam : La fédération Pds s’indigne contre ‘’le licenciement arbitraire de Bayal Gueye et le kidnapping de Tidiane Tall

La tournée économique du président Macky Sall dans le Fouta a causé des effets collatéraux conduisant au licenciement de Mamadou Amadou Gueye alias Bayal et au kidnapping de Tidiane Tall. Ce qui a mis les membres de la fédération du Pds à Matam dans tous leurs états. En effet les libéraux de Matam condamnent avec la dernière énergie ces événements qu’ils qualifient ‘’ de violation de domicile’’, note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



La tournée économique du président Macky Sall à Matam a fait des ravages dans le camp des libéraux avec l’arrestation puis le licenciement de Bayal, vigile à la mairie et au kidnapping de Tidiane Tall. Ainsi, la fédération du Pds condamne et dénonce dans le communique ces agissements qu’elle qualifie de lâches.



« La fédération du Pds à Matam dénonce et condamne avec la dernière énergie les évènements qui ont été enregistrés à Matam, avant, pendant et après le séjour du président de l’APR Tasse Yakar à Matam qui ont abouti à l’arrestation et au licenciement arbitraire de Bayal Gueye, au kidnapping par les milices armées par Mamadou Mort Riz Diaw de Tidiane Tall et des menaces d’affectation tous azimuts de dignes fils de la région de Matam qui, au péril de leur vie et de leur carrière, sont et demeurent au service exclusif des vaillantes et laborieuses populations de Matam », note le communiqué.

Toutefois, Sada Ndiaye & Cie invite ‘’les autorités du pouvoir judiciaire établies à Matam d’instruire en toute sérénité, en toute lucidité et en toute indépendance les plaintes déposées auprès de qui de droit par des citoyens victimes des dérives du régime notamment les sieurs Bayal Gueye et le père de Tidiane Tall’’.



Par conséquent, la fédération du pds exige le rétablissement d’Amadou Gueye dit Bayal dans ses fonctions de gardien ‘’suite à son licenciement arbitraire et abusif fondé exclusivement sur des considérations politiciennes’’.



