prochain album de celle que l'on surnomme la «queen of hip hop soul ». «Mary J is in the spot tonight !» (NDLR : Mary J est dans la place ce soir) comme elle le chantait dans «Family Affair». Eh bien voilà la dive de la soul revenue avec son flow inimitable aux côtés de l'inénarrable Kanye West. Une surprise pour un nouveau single «Love Yourself», extrait de son album «Strength of a woman», qui sortira le 28 avril prochain.







La chanson démarre avec la voix puissante de l'écorchée vive, rapidement reprise par Kanye West. Les deux artistes évoquent la possibilité de s'aimer soi-même pour être capable d'aimer les autres.

Un titre qui évoque le racisme aux Etats-Unis Dans un couplet engagé, Kanye West fait référence aux difficultés de la communauté noire américaine:



« J'ai décidé de ne pas faire de ma couleur un handicap / Je suis un designer, un artiste, producteur et je rappe (...)/ Vous ne savez pas à quoi nous faisons face/ Je ne peux pas être complaisant/ Dans mon travail, être courageux/ On vient de tirer sur un autre enfant/ Ils ne trouvent pas l'assaillant (...)/ A partir du moment ou tu es en ville/ Ils peuvent te tirer dessus/ Et ça recommence.»



Au delà de son ego surdimensionné et de sa tendance à parler de lui à la troisième personne, Kanye West soulève le problème des violences policières et du racisme aux Etats-Unis. Marie J. Blige avait déjà évoqué ce sujet l'année dernière en reprenant avec le rappeur Kendrick Lamar «American Skin» de Bruce Springsteen. Un titre en hommage à Amadou Diallo, noir américain tué par la police de 41 balles en 2001.



De nombreux featurings Pour ce nouvel album, la chanteuse de RnB s'est entourée de nombreux artistes. On retrouvera dans «Strength of a Woman» des collaborations avec Missy Eliott, DJ Khaled, le DJ Kaytranada, le rappeur Quavo ou encore Prince Charlez. Des duos qui sont la clés du succès.



