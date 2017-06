Mary J. Blige : son ex-mari l’a ruinée, mais elle doit lui verser une pension:30 000 dollars par mois !

Le divorce de Mary J. Blige ne se passe pas comme prévu. Criblée de dettes à cause de son ex, elle est désor­mais forcée de lui verser une pension alimen­taire.



Rien ne va plus dans la vie de la chan­teuse. A 46 ans, Mary J. Blige, mariée à Martin Isaacs pendant 12 ans, a lancé une procé­dure de divorce pour diffé­rends irré­con­ci­liables. Et la bataille est loin d’être termi­née.

L’ar­tiste a décou­vert qu’elle crou­lait sous les dettes. La faute à son mari capri­cieux, friand d’un train de vie bling bling. Sans comp­ter que ce dernier lui deman­dait égale­ment une pension alimen­taire mensuelle d’en­vi­ron 100 000 dollars. Une requête que la star s’est empres­sée de refu­ser.



Pour sa défense, l’in­té­res­sée avait mis en avant les dépenses pharao­niques de son époux dont 420 000 dollars masqués en frais de dépla­ce­ment pour couvrir une rela­tion extra-conju­gale. La chan­teuse atten­dait depuis le verdict des juges.

Et force est de consta­ter qu’ils n’ont pas été récep­tifs à ses argu­ments. Le site TMZ révèle que Mary J. Blige est contrainte de répondre favo­ra­ble­ment à la demande de son ex-mari en lui versant une pension de 30 000 dollars par mois. Rétroac­tive depuis septembre, qui plus est.



Au total, la star devra donc verser la somme de 235 000 dollars le premier mois pour s’ac­quit­ter de son devoir, en plus des dettes que Martin Isaacs lui a lais­sées. Cher payé…



