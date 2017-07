Mary Teuw Niane: "J’ai voté dans le calme et j’appelle les Saint-Louisiens à venir voter et rentrer tranquillement chez eux" Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, le premier électeur à voter dans le bureau numéro 1 de l’école élémentaire Serigne Babacar Guèye de Dakar Bango (Saint-Louis), a invité les citoyens à venir faire de même et à rentrer "tranquillement" chez eux."J’ai été honoré d’ouvrir le vote dans le bureau numéro 1".



"J’ai voté dans le calme et j’appelle les Saint-Louisiens à venir voter et rentrer tranquillement chez eux", a déclaré M. Niane, militant de l’Alliance pour la République, le parti leader de la majorité présidentielle cité par l' Aps.



"Ici à Saint-Louis, il y a ceux qui viennent voter très tôt, et ceux qui attendent la fin des prières de 14 heures et 17 heures. C’est seulement après le passage des électeurs de l’après-midi, qu’on pourra évaluer le taux de participation", a-t-il dit à la RTS.

