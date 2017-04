Mary Teuw Niane étrangle l’entreprise Sattar à Ziguinchor

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est très remonté contre l’entreprise Sattar qui est censée exécuter le Projet de gouvernance et de financement de l’enseignement axé sur les résultats PGF-Sup.



Mary Teuw Niane qui effectuait une visite d’une série de chantiers dans le cadre des travaux d’extension de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ce jeudi 27 avril, a exprimé tout son mécontentement contre l’entreprise Sattar pour n’avoir pas respecté les délais d’exécution de ses travaux.



Pourtant, tout se déroulait dans une très bon atmosphère avec d’abord la levée des couleurs et ensuite la visite de des laboratoires physique et chimique ainsi que le complexe de l’amphithéâtre de 750 places dont les entreprises en charge des travaux ont reçu les encouragements du ministre. C’est malheureusement au niveau de l’entreprise Sattar que Mary Teuw Niane a pu constater le dérapage.



« Je suis très fâché contre l’entreprise Sattar. Vous avez les chantiers les plus faciles à réaliser. Je doute même si l’entreprise Sattar n’a pas sous-traité le marché et je demande à l’Agence de construction bâtiment et de l’édifice public de me vérifier si Sattar n’a pas violé les règles de marché public. A chaque fois qu’on vient ici, on nous sert la même rengaine », s’est offusqué le ministre.



Pour se trouver des excuses, le représentant de l’entreprise mise en cause a évoqué le problème lié au contexte du contournement de la Gambie pour acheminer le ciment.



Mais c’est sans compter sur la détermination du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est disposé à sortir le sabre pour se débarrasser de cette entreprise qui également décriée par les étudiants.



« Vous n’êtes pas les seuls à faire venir le ciment de Dakar. Nous venons de visiter des laboratoires dont les travaux ont été commencés bien après l’installation de ce chantier (PGF-Sup), avec des coûts au m2 beaucoup moindres que les vôtres. Nous avons aussi visité le complexe amphithéâtre où on est en train quasiment de terminer le gros œuvre. Là aussi, le m2 est largement inférieur au m2 de Satar. Je dis que cette entreprise est en train de faire un très mauvais travail à Ziguinchor », a martelé Mary Teuw Niane.



Ainsi, le ministre insiste en demandant encore une fois à l’Agence de construction de bâtiment et de l’édifice publique de prendre toutes les dispositions qui séyent à ce manquement, car explique-t-il, « je ne suis pas convaincu qu’elle (Sattar) n’a pas vendu le marché et je voudrais qu’elle me démontre le contraire parce que ce qu’on voit ici, n’est pas bon. Vous traînez alors qu’on vous a payé plus de 4 milliards pendant que toutes les autres Universités sont en train de terminer. Vous nous avez promis de nous livrer en fin juin et vous n’avez rien fait.»





Landing DIEDHIOU, Leral.net