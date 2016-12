Mary Teuw Niane : « la visite du président Macky Sall en France a été un succès total » « La visite d’Etat du président en France est un honneur qui vient du mérite du président Macky Sall à travers la politique qu’il mène au Sénégal pour l’émergence de notre pays », a dit hier (samedi) le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mary Teuw Niane, à la cérémonie de clôture de la semaine d’exposition du centre de recherche et d’essais (CRE) de Guédiawaye (banlieue dakaroise).

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Décembre 2016

La visite est un succès à travers les différents accords signés et la considération que les autorités françaises, lui ont gratifiés. Ainsi pour le ministre de l’enseignement supérieur, la visite a été un succès total. Cela est dû au leadership que le président Macky Sall dégage au niveau international. Lui, qui estime que les résultats de cette visite auront un impact certain sur la vie quotidienne des populations.



« Le financement en parti du train express régional contribuera non seulement à faciliter la mobilité de la circulation dans la région de Dakar », c’est du moins l’avis du ministre qui pense que "ce financement facilitera aussi la création de nouvelles compétences pour former les jeunes et évidement leurs créer des métiers".



Selon lui, c’est le cas de l’attribution du titre de Dr Honoris causa au président de la république au conservatoire national des arts et métiers ou la convention qui a été signée aura trois aspects. L’aspect renforcement de la formation professionnelle et l'utilisation de l’expérience en formation professionnelle, le renforcement de l’enseignement à distance à travers la formation professionnelle à distance et évidemment le renforcement de l’évaluation de l’accréditation à travers la validation des acquis de l’expérience.



« C’est aussi la reconnaissance de ce leadership international qui a été consacrée par l’académie d’outre-mer », dixit le ministre et qui ajoute : que «cet achat à travers cette lettre d’intention de la banque publique d’investissement de France du super calculateur qui va venir combler un gap. Puisque nos chercheurs, quand ils avaient besoin de simulation de calcul devaient aller à l’étranger et vos résultats ne sont plus secrets, sans parler du coup de ses établissements », a-t-il formulé.



Pour lui, l’installation de ce calculateur à la cité du savoir à Diamniadio va permettre à nos chercheurs de pouvoir faire tous les calculs dont ils ont besoin sans bouger du Sénégal. Ceci aura un impact dans l’agriculture, dans la santé, dans les technologies de l’information et de la communication, dans l’évaluation des réservoirs, dans le secteur minier entre autres.



"Mais, ce protocole est accompagné de formation parce que ce qui intéresse le président de la république est que nous ayons les compétences sur place", a magnifié M. Niane.



Thierno Malick Ndiaye

