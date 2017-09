Massacre des musulmans birmans : JAMRA appelle à une Marche de protestation vendredi prochain!

La minorité́ musulmane de la Birmanie, les Rohingyas, continue de payer chèrement son appartenance à la religion musulmane, déclarée «religion de chiens», par le moine bouddhiste extrémiste, Ashin Wirathu, leader du "Mouvement birman contre l’Islam".



Surnommé à juste titre par le magazine américain "Time" «Le Ben Laden de l’intégrisme bouddhiste», il est le théoricien, l’inspirateur et l’hiérarque de ce pogrom anti-musulman, qui aura fait ‘400 morts, en une semaine. Ses appels récurrents à la haine confessionnelle contre les Rohingyas sont un secret de Polichinelle.



Il a perverti l’enseignement humaniste du Bouddha, pour le transformer en un redoutable instrument d’épuration ethnique et de meurtre de masse. Et en toute impunité́ : «Vous pouvez être plein de gentillesse et d’amour, vous ne pouvez pas dormir à coté́ d’un chien enragé. Si nous sommes faibles, notre pays deviendra musulman!», enseigne-t-il à ses disciples fanatisés, qui ont aussitôt pris d'assaut les concessions des Rohingyas, déversant sans retenue leur haine par de sanglantes razzias, avec la complicité́ active de l'armée de la République de l'Union de Birmanie, dont le chef du gouvernement n’est autre qu’Aung San Su Kyi... célèbre Prix Nobel de la Paix !



L’Organisation islamique JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses MBAÑ GACCE, après avoir mandaté Imam Massamba Diop pour en informer prioritairement les hautes autorités des Cités religieuses du pays, afin de requérir leurs conseils et prières, organisent une journée nationale de prières et de solidarité, qui sera couronnée par une Marche nationale de protestation contre le massacre des Musulmans Birmans, dont 270.000, fuyant une mort certaine, sont toujours parqués comme des animaux à la frontière du Bengladesh, qui leur refuse l’asile, les exposant ainsi à la merci de la furie meurtrière de l’armée birmane et des moines bouddhistes fanatisés.





Au-delà du devoir de solidarité qui incombe à tout croyant vis-à-vis de son prochain en détresse, ces inadmissibles meurtres de masse dont sont particulièrement victimes les femmes et les enfants musulmans birmans, interpellent la conscience de chaque Citoyen du monde, épris de Paix et de Justice.



JAMRA et MBAÑ GACCE exhortent toutes les organisations sociales, religieuses, politiques et de la Société civile, à venir vibrer à l’unisson dans cette Marche Pacifique, pour se faire l’écho de la souffrance du peuple musulman birman, exiger l’arrêt immédiat des tueries, réclamer la restitution aux musulmans birmans de leur citoyenneté, dont ils sont privée depuis 1982 ; et la tenue, sans délai, de la Conférence des chefs d’Etats de l’OCI et du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour qu’il soit mis un terme définitif aux exactions sanguinaires du duo satanique Aung San Su Kyi et Ashin Wirathu.



JAMRA & MBAÑ GACCE invitent tous les compatriotes épris de paix et de justice à ce à cette GRANDE MARCHE NATIONALE DE SOUTIEN AUX MUSULMANS BIRMANS, ce Vendredi 1Septembre 2017, à partir de 15 heures, juste après la «salaatul Jumah». Départ : Grande Mosquée de Dakar. Arrivée : Place de l’Obélisque, où une déclaration sera lue devant la presse nationale et internationale.



JAMRA et MBAÑ GACCE exhortent l’ensemble des Imams, Oulémas et Prédicateurs de tous les lieux de culte du Sénégal d’axer leur semons de Vendredi prochain sur cette tragédie, afin que la paix revienne dans cette partie du sud-est asiatique, où des générations de Rohingyas ont toujours vécu depuis le VIIIe siècle. Conformément la loi constitutionnelle, soumettant les marches pacifiques au régime de la déclaration préalable, une correspondance en bonne et due forme sera déposée auprès du Préfet du département de Dakar, ce lundi 11 Septembre 2017.



Dakar, le 10 Septembre 2017

Les Bureaux exécutifs de

l’Observatoire de Veille "Mbañ Gacce"

et de l’Organisation Islamique Jamra

ongjamra@hotmail.com