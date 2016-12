Massacre du 28-Septembre en Guinée: une lueur d'espoir pour les victimes

Rédigé par Khary DIENE le 20 Décembre 2016 à 22:42

En Guinée, défenseurs des droits de l'homme et victimes du massacre du 28 septembre 2009 se félicitent de l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias «Toumba». Celui qui était à l’époque l'aide de camp du putschiste Moussa Dadis Camara est accusé d'être l'un des principaux artisans de cette sanglante répression d'un meeting de l'opposition, rassemblée dans le stade de Conakry pour dire non à une candidature de Dadis à la présidentielle. Les centaines de victimes espèrent une extradition et surtout l'ouverture d'un procès l'an prochain pour clarifier les choses.