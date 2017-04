Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Massacre du 28 septembre 2009 en Guinée: Toumba Diakité mouille des personnalités civiles et militaires, Dadis prêt à retourner à Conakry Rédigé par Cheikh Makhfou Diop le 1 Avril 2017 à 14:24 | Lu 615 fois Lors de sa seconde audition par le pool des juges chargés du dossier des massacres du 28 septembre 2009, le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit «Toumba» a livré certains noms. Dès lors, des personnalités civiles et militaires pourraient être entendues dans les prochains jours. Depuis Ouagadougou, le capitaine Dadis Camara, qui priorise cette affaire du 28 septembre, par rapport à la tentative d’assassinat dont il a été victime, dit être prêt à retourner à Conakry et faire confiance à la justice de son pays.

Extradé du Sénégal où il a été arrêté vers la Guinée, la première phase de l’audition du commandant Aboubacar Diakité dit Toumba a été bouclée mardi 28 mars 2017, à la Maison centrale. L’ancien chef de la garde présidentielle sous Dadis Camara a fait un grand déballage sur ce dossier, citant des personnalités civiles et militaires, a appris africaguinee.com.



«L’interrogatoire a effectivement eu lieu en présence de ses avocats et du procureur de la République. On a commencé à 10h pour finir à 16h10. On a bouclé cette première phase. Nous nous acheminons vers les nouvelles interpellations et les confrontations», a confié Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats de Toumba Diakité. Selon la robe noire, Toumba Diakité doit être confronté à certaines personnes, précisant que son client a dénoncé des personnalités civiles et militaires et que les convocations devraient tomber bientôt.



«Il a dénoncé certaines personnes qui comparaîtront. Des personnalités civiles et militaires. L’interrogatoire s’est bien passé. Pour les interpellations, je pense que le pool des juges va commencer les convocations», a révélé le conseiller de Toumba Diakité, sans plus de détails sur l’identité des personnes citées.



Dadis qui dit avoir changé, attend d’être devant les juges pour donner sa part de vérité

Loin de Conakry, précisément à Ouagadougou où il est en exil, Moussa Dadis Camara suit de près la situation, avec une certaine prudence dans ses déclarations.



Interrogé par nos confrères d’Espace FM, le Capitaine Dadis assure qu’il a «changé». «Je ne suis plus ce que les gens peuvent imaginer dans les temps. Il fallait tout d’un seul coup s’agiter puis essayer de réagir, d’être très impulsif, ce n’est plus ce Moussa Dadis Camara. Ce Moussa Dadis Camara que vous avez connu, ce n’est plus ce Moussa Dadis Camara», dit-il.



Quant à sa stratégie de défense face à la justice, Dadis Camara mise sur la primauté des massacres du 28 septembre 2009 et minimise la tentative d’assassinat contre sa personne. «Ces deux sujets que vous venez d’aborder, celui du 28 septembre ou le cas de la tentative d’assassinat sur ma personne, c’est le cas du 28 septembre qui est plus important. (…) Je dis bien que je vais privilégier la première variante sur les évènements du 28 septembre. Maintenant, quant à moi, j’ai la vie qui a été sauvée par la grâce de Dieu le Créateur donc je ne peux en aucun cas vous dire mes sentiments sur quoi que ce soit», soutient l’ancien mentor de « Toumba » Diakité.



Moussa Dadis Camara de poursuivre : «Il faut parler de ce dossier au lieu de parler de mon cas spécifique (…), par la bonne volonté des autorités compétentes, je serai un jour devant vous là-bas pour faire ma part de vérité. Je ne parle plus de ma personne par rapport à l’attentat d’assassinat qui m’est arrivée ».



Après huit années d'exil, l'ancien chef de la junte qui a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009, espère encore rentrer à Conakry.



