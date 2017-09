Massalikoul Jinane : Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne transmet les vœux de paix et santé de Macky Sall à Wade

Le Premier ministre (Pm) du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne a prié ce samedi, jour marquant la fête de Tabaski à la mosquée Massalikoul Jinane de Dakar.



Aussi, a-t-il été porteur d’un message du chef de l’Etat, Macky Sall à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade présent dans l’assemblée des fidèles. Ce, après avoir souhaité bonne fête à la oummah islamique et à la communauté musulmane du Sénbégal.



“Le Chef de l’Etat transmet son message de vœux de bonne santé, longévité et et de paix à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade”, a déclaré le Pm.





