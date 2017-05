Massaly déverse sa bile sur Khalifa Sall et Idy: ‘’ idy est tortueux, malhonnête et immoral, quant à khalifa Sall, il est entouré de types rejetés par le peuple’’

L’explosion de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal n’a pas livré tous ses secrets. Après la multiplication des sorties des responsables politiques tel que Babacar Gaye pour se dédouaner, c’est au tour de Mamadou Lamine Massaly de sortir de son mutisme.



Dans une déclaration de presse faite ce mardi, il exprime son amertume face à ce divorce.



«Le Pds vient d’être sauvagement trahi par Khalifa Sall, Idrissa Seck et Cheikh Bamba Dieye. Idy est tortueux, malhonnête et immoral. Quant à Khalifa Sall, il est entouré de types rejetés par le peuple, des assassins qui ne peuvent pas nous imposer leur loi», tonne-t-il. Très en verve, il assène:

« Mankoo Taxawu Senegaal est une coalition de la surfacturation danseuse pour le Sénégal car étant aux antipodes des intérêts nationaux».



L’ancien responsable de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) n’est pas allé à quatre chemins pour incriminer les socialistes qu’il accuse « de combine, de faux et usage de faux et de gens dont les noms sont cités dans plusieurs scandales».



Ainsi Mamadou Lamine Massaly se dit convaincu que «la constance» du Pds, de Tekki, de Aj et de Bokk Gis-Gis va l’emporter sur «la lâcheté» de ‘’Manko Taxawu Senegaal’’ qu’il considère d’ailleurs, comme «la coalition Benno Bokk Yakaar bis».



