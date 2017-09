Massaly porte plainte contre Coura Ndiaye et X Suite à la sortie de Coura Ndiaye sur son différend avec Massaly, ce dernier n’a pas tardé à réagir. L’idylle entre les deux ex-tourtereaux, sanctionnée par la naissance d’un garçon, a volé en éclats à cause d’une affaire d’argent portant sur au moins 5 millions de nos francs.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire opposant Mouhamadou Lamine Massaly et la Dam Coura Ndiaye, est loin de connaître son épilogue. En effet, un plainte a été déposée contre la dame et contre X, pour propos calomnieux et diffamatoires, menaces de violence et propos injurieux.



D’après son avocat, Me Omar Faty," Massaly a reçu des menaces de violence, des injures, des propos calomnieux et diffamatoires, via internet. Il a déposé une plainte au niveau du procureur de la République et le dossier est à la brigade de recherches. Et ce n’est pas seulement Coura Ndiaye qui est concernée, car elle est de connivence avec d’autres personnes, puisqu’elle n’utilise pas son téléphone. Et des investigations vont être menées au niveau des opérateurs de téléphonie mobile ".



« C’est une menteuse. Tout ce qu’elle dit est contrevérité. Elle fait le tour des rédactions et des radios pour jeter le discrédit sur moi, parce que simplement, elle est en train de paniquer. L’enfant qu’elle m’attribue, n’est pas le mien. Et j’ai fait faire un test ADN. Et le tribunal nous convoqués le 14 septembre. Elle a peur. J’ai toujours pris en charge l’enfant mais on m’a dit que ce n’est pas le mien», dit Massaly. Il soutient qu’il ne le lui doit rien sur les cinq millions qu’elle réclame.



En fonçant le clou, Massaly précise : « elle ne travaille pas. C’est des groupes de filles qui versent dans la malversation et l’extorsion de fonds. Elle est une arnaqueuse, elle a été mise en prison pour une affaire de voiture volée ».







Vox Pop

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook