Matam : Aliou Ngaido sur les attaques contre Harouna Dia : « Leur entreprise est vouée à l’échec »

Les sorties de Haymouth Daff et Moussa Bocar Thiam contre Harouna Dia continuent de soulever des réactions. Après le collectif des amis de l’enfant de Wendou Bosséabé jeudi, c’est le responsable de l’Apr de Brooklyn (Etats-Unis) qui s’en prend au maire de Kanel (Apr) et d’ourossogui (Ps). Aliou Ngaido,



joint par téléphone, il ne doute point que ces attaques sont ‘’commanditées par Farba Ngom’’. « Ce sont des combines de politiciens en mal de popularité visant à saper le moral d’honnêtes citoyens, fidèles et loyaux au Président Sall. Qui connaît Harouna Dia, sait en âme et conscience, qu’il ne travaille que pour le Président Macky Sall, et pour la population sénégalaise de manière générale », indique-t-il.



Le chargé de mission auprès du président estime que « ces gens tapis dans l’ombre veulent séparer le président de la république et son ami et frère Harouna Dia ». Mais, avertit-il-il, « leur entreprise est vouée à l’échec, et leur rêve ne se réalisera jamais ».



Le non moins apériste de Thilogne dit avoir « pourtant toujours alerté le patron de l’Apr sur les agissements du maire de Agnam ». « Farba Ngom se considère comme le maître de Matam. Il fait la politique du diviser pour mieux régner.



"Si aujourd’hui Benno Bokk Yaakar perdait les élections législatives à Matam, considérée comme bastion de l’Apr, ce serait de sa faute", prévient-il. Avant d’appeler ses camarades à l’unité. « L’heure n’est pas aux querelles et aux invectives. Le seul combat qui vaille, c’est celui de remporter avec une large majorité les élections législatives qui se profilent à l’horizon », conclut-il.



lequotidien