Matar Bâ: "Il est possible que le Président Macky Sall soit au stade le 14 novembre"

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 15:48

La 2e qualification de l’équipe nationale A du Sénégal à une Coupe du monde de football pourrait se jouer le 14 novembre lors du match retour contre l’Afrique du Sud à Dakar, quatre jours après avoir rejoué le match de la 2e journée des éliminatoires contre les "Bafana-bafana". Le ministre des Sports Matar Bâ n’écarte pas la présence du chef de l’Etat dans les tribunes du Stade Léopold Senghor, pour pousser les “Lions” et fêter le visa pour la Russie.



"Le président de la République est un sportif et un passionné. Qu’il soit au stade ou non, il a toujours été à l’écoute du mouvement sportif. Il aime et vit le sport. Gagnons et programmons tout cela. C’est possible (qu’il soit au stade), mais le plus urgent, c’est ce match aller en Afrique du Sud", a-t-il confié dans un entretien avec "L’Observateur".





