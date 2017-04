Matar Ba Ministre des Sports : Message de prières et de prompt rétablissement à Sadio Mané

J'ai appris avec beaucoup de peine et de tristesse votre indisponibilité pour le reste de la saison consécutive à une blessure survenue la semaine dernière et je voudrais, à cet effet, formuler d'ardentes prières pour un prompt et total rétablissement et un rapide retour à votre niveau de performance.

Vos compatriotes qui vous suivent et vous apprécient aussi bien en équipe nationale qu'en club ont déjà eu l'occasion, à maintes reprises, de saluer et de magnifier votre attachement à votre nation, votre détermination, votre engagement et par-dessus tout, votre sens élevé de responsabilité et de don de soi ; autant de valeurs qui font que vous êtes aujourd'hui un repère et une fierté pour tout le mouvement sportif national.

C'est pourquoi, je vous renouvelle mes vœux de prompt rétablissement et vous prie de croire, Cher Sadio, à l'assurance de ma parfaite considération.



Matar BA,

