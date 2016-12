Matar Bâ, Ministre des sports : «toutes les dispositions seront prises pour la CAN» Venu présider la finale de la Zone 9 de Touba Toul de l’ODCAV de Thiès, le ministre des Sports, Matar Bâ, a évoqué la participation des Lions à la prochaine CAN au Gabon.

Monsieur le ministre, vous êtes à Touba Toul accompagné de Joseph Koto, peut-on savoir pourquoi ?



Je l’ai amené avec moi pour que les joueurs qui évoluent ici et à l’intérieur du pays puissent avoir leur chance. Quand il n’y a pas d’entraîneur de renom ou des responsables de club qui viennent les voir ici, ils n’auront pas beaucoup de chance de percer. Je le dis parce que je l’ai vécu. J’étais un très bon gardien de but, mais à Fatick c’était extrêmement difficile de se faire un chemin.



Je suis sûr que si c’était en 2017 avec les Koto, Aliou Cissé ou Saer Seck, je serais devenu peut-être un international, mais je n’ai pas eu cette opportunité. C’est pourquoi, maintenant, quand je me déplace, et c’est une décision, s’il y a un entraîneur ou un responsable de club qui a le temps, je l’invite à venir avec moi à l’intérieur du pays pour voir les Sénégalais qui sont là-bas et leur donner leur chance.



Le foot sénégalais est en progression avec les U20 qui sont allés au Mondial, les récents sacres au tournoi de l’UEMOA et le 4ème sacre continental des lions de la plage...



Je vais tenir une grande conférence où on mettra sur la table toutes nos réussites. Je crois que dans beaucoup de domaines, nous avons fait de grands pas. Les U20 nous ont valu beaucoup de satisfaction et n’oubliez pas qu’ils étaient demi-finalistes. On pense toujours à la CAN et c’est un résultat extrêmement important, une grande première avec la petite catégorie ici au Sénégal. Nous avons, en février, la CAN U20 et ce sera un moment fort.



Et la CAN 2017 au Gabon...



Pour la CAN seniors au Gabon qui débute dans quelques semaines, tous les Sénégalais pensent à la coupe. Ce qui est important, c’est le résultat sur tous les plans, à savoir les infrastructures, la prise en charge des équipes... Le Président (de la République) disait que quelque chose bouge et ce sont des efforts conjugués. Il faut tenir compte de ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd’hui.



De ce fait, nous sommes rassurés et nous aborderons cette CAN avec sérénité parce que toutes les dispositions seront prises et le reste, c’est l’engagement des joueurs qui se battront sur les terrains afin de satisfaire la population qui s’attend à une belle prestation des Lions.



Thierno Malick Niaye avec Stades



