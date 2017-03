Matar Bâ, ministre des Sports : « Ces joueurs ont mérité la confiance placée en eux » Le ministre des sports absent du pays au début de la compétition, a finalement pu assister à la « finale » entre le Mali et le Sénégal. Matar Bâ a indiqué être fier des "Lions".

"Battre le Mali, rendre la gifle, c’était important pour la suite. En sport, quand on reçoit une gifle il faut se battre pour la rendre. C’était un combat et les joueurs ont fait l’essentiel. Ces joueurs ont mérité la confiance placée en eux.



Ce que je peux dire à la fédération c’est de continuer le travail entamé. Une coupe d’Afrique sans le Sénégal, on se poserait beaucoup de questions. Nous avons accompagné pleinement la Fédération pour la préparation et la participation. On va aller à l’Afrobasket avec beaucoup d’ambition".

