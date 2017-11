Matar Ba (ministre des Sports): « Le passeport diplomatique n’est pas un luxe »

Le ministre des Sports Matar Ba n’est pas du tout gêné ni inquiet sur la demande des joueurs d’obtenir des passeports diplomatiques. Il reconnaît toutefois que le passeport diplomatique n’est pas un luxe. Il dit en ces termes : « je ne suis pas du tout gêné, parce que ce sont des jeunes de 23 ans, 25 ans, 32 ans, qui ont eu l’occasion de rencontrer le président. Ce qu’il faut retenir, c’est le discours du président. Macky Sall n’a pas été heurté par cette demande. Il n’a pas dit qu’il va leur donner cela. Le passeport diplomatique n’est pas un luxe. Il faut relativiser et ne pas verser dans la critique facile ».



Il n’a raté l’occasion d’évoquer l’affaire des primes de 20 millions qui suscitent beaucoup de polémiques. Pour le ministre des Sports, « les primes appartiennent exclusivement aux joueurs et à l’encadrement technique ».



« Nous sommes dans les démarches. Sur les 20 millions, on a parlé des joueurs et de l’encadrement technique. La liste, qui est déposée par la fédération, tourne autour de 40 personnes. Si vous faites le calcul, vous aurez 800 millions environ. Cette prime est une récompense pour les pousser à mieux se préparer. Ce sont les joueurs et l’encadrement technique qui auront droit aux primes », explique le ministre.



Il précise : « ce n'est même pas raisonnable qu'on puisse penser que tous ceux qui ont joué depuis 2 ans, puissent en bénéficier ''. Et c'est expressément que Matar Bâ donnera l'exemple de Mouhamed Diamé qui a pris part au début du tournoi, avant de raccrocher.



Matar Ba ajoute « tout de même, que des primes spéciales seront accordées au prorata des matches joués. C'est ainsi que des "Lions" pourraient se retrouver avec une quarantaine de millions au moment où d'autres n'auront droit qu'à 5 millions par exemple ».









Thierno Malick Ndiaye avec Stades