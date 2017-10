Matar Bâ, ministre des Sports: "Nous ne sommes pas là pour donner de l’argent à..."

La lutte sénégalaise a connu la pire saison de son histoire. Les grandes affiches annoncées au courant de l’année ont toutes été renvoyées à cause de l’indisponibilité du stade Demba Diop. Une situation à laquelle la plus haute autorité du Sport n’est pas restée insensible.



Dans la logique d’aider les promoteurs à organiser les combats, M. Matar Bâ pense au Stade Leopold Sédar Senghor. « C’est fini on ne peut pas organiser d’évènements au stade Demba Diop tant que les mesures ne sont pas levées (…). On ne peut pas organiser plusieurs combats au stade Léopold, mais quand même pour les grandes affiches comme Modlo/Lac2, Ama Baldé/Pape Sow, c’est possible », dit-il.



Seulement, les promoteurs jugent très chère la location du stade Léopold Sedar Senghor. Mais le ministre rassure : « Nous ne sommes pas là pour donner de l’argent à des promoteurs privés. On est là pour faciliter les choses à ces promoteurs-là. Donc, on ne peut pas parler d’argent », lance-t-il.







Cheikh T. Sy (stagiaire)