Matar Ba (ministre des sports) « l’essentiel est que l’argent retourne au foot Sénégalais»

« Par rapport à la prime de qualification, il faut noter que la FIFA a innové, en mettant 400 millions de dollars pour les 32 équipes qui iront au mondial. Si vous faites la division, vous verrez qu’on est à hauteur de 6 milliards et quelques. Tout le monde se pose des questions parce qu’on nous parle de 2002. Ce n’est pas la référence.



Au Sénégal, les fédérations ne sont que des délégataires de pouvoir. Nous travaillons avec une fédération gérée par des hommes responsables. La fédération ne gère pas que des matchs. Elle a des projets des projets d’envergure. A Toubab Dialaw, elle a un site où il y a d’énormes investissements. Au niveau de la petite catégorie, l’Etat prend en charge le regroupement des jeunes. La fédération a un projet d’hôtel qui pourrait s’appeler la demeure des Lions de la Teranga.



Si on parvient à bâtir cet hôtel, l’Etat du Sénégal ne perdra plus de sous pour prendre des hôtels et héberger l’équipe nationale. Il faut comprendre que la fédération a des clubs. Nous avons le football amateur, le football professionnel, la petite catégorie. Cela demande beaucoup de moyens. La fédération va avoir son plan d’action pour investir cet argent, ici au Sénégal. L’essentiel est que cet argent retourne au foot sénégalais. Que cela soit dans le domaine des infrastructures, de la prise en charge, du développement du foot. Tout se fera dans les règles », a expliqué le ministre des sports au micro de la Rfm.