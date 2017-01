Matar Bâ, ministre des Sports,"notre ambition est de rentrer avec la Coupe" Après que le Sénégal a mis fin à plus de dix ans de d'absence au deuxième tour d'une CAN, le ministre des sports Matar Bâ s'en est réjoui tout en rappelant que l'équipe nationale n'est pas venue pour s'arrêter en quart de finale. Il a rendu visite aux envoyés spéciaux basés à Franceville au Gabon, juste après la prière du vendredi d'hier.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

"Quand on réalise une performance, il faut la valoriser mais il faut aussi revenir sur terre, se remobiliser. Depuis 2006, on n'a pas atteint le deuxième tour. Aujourd'hui, nous sommes en quart de finale, c'est une performance qui fait plaisir". déclare le ministre des Sports Matar Bâ. Mais ajoute-t-il, "nous ne sommes pas venus au Gabon pour les quarts de finale. Nous sommes là pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Il faut réunir toutes les énergies et les jeunes le savent. Je suis très rassuré, on sent l'engagement des joueurs, leur patriotisme. On sent aussi qu'ils ont compris ce que le peuple veut". Il a également déclaré apprécier à sa juste valeur le travail abattu par la presse sur place, louant la solidarité des journalistes, " Il ne suffit pas seulement de faire votre travail, vous partagez tous les moments avec le peuple sénégalais,. Faire les critiques qu'il faut faire, les alertes qu'il faut mais aussi reconnaître les valeurs des uns et des autres, je pense que c'est cela qu'on attend de la presse. Le ministre des Sports a aussi souligné que l'ambition du Sénégal reste de remporter la Coupe d'Afrique des Nations.

source: libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook