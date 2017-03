Matar Ba octroie un prêt de 10 millions de francs Cfa aux femmes de Fatick

"Pour aider ces femmes de Fatick, il faut leur trouver un mécanisme de financement de leurs activités. C’est pourquoi j’ai pris de mon argent pour les aider à disposer d’une ligne de crédit. J’avais mis cinq millions francs CFA, et un ami a mis autant", a-t-il dit à des journalistes à la fin d’une cérémonie de remise du financement.



Ce financement sera porté à un montant plus élevé, a promis Matar Ba, maire de Fatick, ajoutant qu’il exprime ainsi sa "solidarité" aux femmes de la commune chef-lieu de région dont il est maire.



"Il n’y a pas de taux d’intérêt sur ce financement, mais seulement les frais de gestion à payer à l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal qui va s’occuper du traitement du dossier", a assuré M. Ba.



Il soutient aussi qu’"il n’y aura pas de détournement d’objectif" du financement alloué aux femmes, qui "sera logé à l’UNACOIS".

Matar Ba précise que le fonds est destiné "à toutes les femmes de Fatick, sans distinction de partis politiques".



"Il faut que tout le monde rembourse [son prêt] pour permettre aux autres d’en bénéficier", ajoute-t-il.



APS