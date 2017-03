Matar Ba sur l'affaire des "Khons" des "lionceaux": "On a eu une meilleure image que cela"

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 12:08

Le ministre des Sports sénégalais ne considère pas la Can U20 comme un échec total. Selon Matar Ba, le Sénégal a atteint son objectif même s'il a échoué à remporter la Coupe. "Nous sommes allés en finale et nous avons perdu. Cela reste dans le cadre du sport. Je ne m'emballe pas en me fixant certains objectifs parce que tout le monde veut la coupe. C'est une ambition légitime, mais cela ne se décrète pas comme ça", a déclaré Matar Ba, qui félicite l’entraîneur, les joueurs et l'encadrement technique.



"On voulait retourner en Coupe du monde, nous y sommes parvenus, donc, nous disons merci au Bon Dieu. On retiendra que le Sénégal va disputer son deuxième Mondial en petites catégories . C'est cela qu'on doit valoriser pour que notre football aille de l'avant". Interpellé sur l'image qui montre un joueur sénégalais qui jette quelque chose dans le but du gardien zambien, le ministre des Sports dédramatise. Pour Matar Ba, le Sénégal a montré d'autres choses beaucoup plus importantes que cette image.



"Je ne mettrai pas en exergue cette image . On a eu une meilleure image que cela en battant des équipes. Nous avons atteint nos objectifs qui étaient d'aller en finale et de nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde", dit-il. Commentant le match, Matar Ba pense que les joueurs se sont donnés à fond mais c'était un jour sans pour le Sénégal. "Je ne vais pas dire qu'on a donné deux buts. C'est un match qui s'est soldé par un résultat négatif pour le Sénégal", lance-t-il avant d'inviter les joueurs à continuer le travail pour préparer les prochaines échéances.



"Il faut revenir et continuer le travail parce qu'on n' a pas le droit de baisser les bras", a conclu le ministre des Sports et maire de Fatick.



L'As

