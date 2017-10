Matar Ba sur le parking du stade Lss: « tout le monde va déguerpir »

« Il faut dire d’abord que Léopold Senghor ne doit pas souffrir de cet encombrement parce que c’est un stade qui nous permet d’accueillir les compétitions internationales. Et qui parle d’organisations internationales, parle de sécurité, surtout des équipes qui viennent et des Sénégalais. Et vu cet encombrement-là, ça pose problème parce que cela peut influer négativement par rapport aux dispositions mises en place pour pouvoir accueillir une compétition internationale.



Pour répondre à votre question à savoir pourquoi cette décision est prise maintenant, je dois rappeler qu'en 2015, il y a eu un déguerpissement. Mais après, les déguerpis sont revenus pour continuer à s’installer dans l’emprise du stade. Cette fois-ci, nous avons tous vu ce qui se passe tout autour avec les mécaniciens, les cars ‘’Ndiaga Ndiaye’’, le garage des Maliens et autres cantines qui entourent le stade et qui donnent une mauvaise image à cette infrastructure, qui est la seule pour le moment au Sénégal.



Il y a lieu maintenant de voir les dispositions à prendre. Et pour cela, il faut engager le déguerpissement de ses occupants. On va déguerpir tout le monde. Tous les occupants du parking du stade Senghor seront déguerpis, il faut nettoyer l’emprise du stade comme on l’a fait en 2015 ».



Le Quotidien