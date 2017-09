Match à rejouer des "Lions": Pape Diouf dit comprendre « la frustration des adversaires du Sénégal » L’ancien président de l’Olympique de Marseille (Ligue 1 française), Pape Diouf, a dit comprendre les réactions du Burkina Faso et du Cap-Vert, après la décision de la Fifa de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal, une décision qui "donne une chance supplémentaire" à l’équipe du Sénégal, dans la course à la qualification pour le Mondial 2018.

"Oui, il faut reconnaître que c’est une décision prise à retardement et qui impacte sur le groupe", a admis l’ancien président de l’OM, interpellé sur le sujet par l’APS, en marge du match de basket opposant le Sénégal au Mozambique, pour le compte de la dernière journée de la phase de poules de l’Afrobasket 2017 (8-16 septembre).



A l’annonce de la décision de la FIFA, les autres adversaires de poule du Sénégal, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap Vert ont rué dans les brancards, pour s’insurger contre la décision de l’instance mondiale, de faire rejouer ce match ayant opposé les "Lions" aux Bafana-Bafana, en novembre dernier, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Les "Lions" avaient été battus (2-1) par les Bafana-Bafana, après des erreurs d’arbitrage jugées grossières. L’arbitre ghanéen de la rencontre, Joseph Lamptey, a été finalement suspendu à vie pour avoir "manipulé le résultat de la rencontre".



"Si j’étais Burkinabè et/ou Capverdien, je m’opposerais et je me plaindrais après cette décision de la Fifa qui donne une nouvelle chance au Sénégal, qui peinait dans le groupe de qualification", a indiqué Pape Diouf, ajoutant cependant s’en réjouir en tant que Sénégalais.



"Je comprends la réaction de certaines personnes qui lient cette décision de la Fifa à la nationalité de sa secrétaire générale. Si je peux comprendre cette idée, on ne peut pas la défendre et c’est faire preuve de mauvaise foi ou de méconnaissance des arcanes du football mondial", a-t-il dit.



"Dans cette décision, la nationalité de la SG de la Fifa n’a aucunement influé, même si on peut incriminer la Fifa d’avoir tardé à prendre une décision sur cette affaire", a-t-il par ailleurs ajouté.



Le match Afrique-Sud sera rejoué en novembre, a décidé la Fifa. Ce qui donnera aux Lions (5 points +2) trois matchs à rejouer, contrairement au Burkina Faso (6 points +2) et au Cap-Vert (6 points -2), qui occupent les deux premières places du groupe, avec toutefois, deux matchs restants à jouer.



