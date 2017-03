Match amical à Londres: Les "Lions" sauvés d’une expulsion de leur hôtel Les "Lions" ont galéré à Londres. Après avoir concédé le nul (1-1) contre le Nigeria en match amical, l'équipe nationale de football a eu la surprise de constater que l'hôtel qui les hébergeait n'était plus disposé à les recevoir une nuit de plus. Et pour cause : la facture n'avait pas été réglée par les officiels.

Dans l'impossibilité de rejoindre leurs chambres, c'est finalement Djily Dieng, un agent de joueurs sénégalais établi à Londres et Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples, qui sont passés à la caisse, en attendant d'être remboursés. Montant de la note : 16 millions FCFA. Mais les "Lions" n'étaient pas au bout de leur peine.



A Paris, pour le match contre la Côte d'Ivoire cet après-midi, les joueurs logés au Millenium Hôtel Roissy Charles de Gaulle (40 000 F CFA la nuitée), continuent à manger le pain noir. « A l'hôtel, ce sont de petites chambres avec des lits de 170 centimètres de longueur, ce qui oblige les joueurs de grande taille à voir leur jambes déborder du lit ou à dormir courbés », fait savoir une source. A cela s'ajoute, « la distance d'environ 40 km qui sépare l'hôtel du stade Charléty, avec de longs trajets pour les entraînements ».





Observateur

