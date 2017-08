Match de Gala Mbalaxman vs Rappeurs: Voici le penalty raté par Waly Seck...Regardez!

Les artistes-rappeurs se sont opposés le temps d'un match de football, aux acteurs de la musique "mbalax" le vendredi 4 aout au Stade Alassane Djigo de Pikine... Un evénement rythmé par la présence des célébrités de la musique sénégalaise telles que Waly SECK, auteur du but égalisateur après celui de Birane Ndour pour les mbalaxman. Deux but partout. One lyrics et Nit Doff sont les auteurs des 2 buts des rappeurs.