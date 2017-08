Match de Gala-Nit Dof:"c'est ça l'image du Sénégal; la paix rien que la paix..."

Le match qui a opposé les mbalakhman et les rappeurs a réuni, hier, au stade Alassane Djigo, tout le gratin de la musique sénégalaise. Un moment de fête et de partage dont les musiciens ont profité pour lancer un appel à la paix et au calme pour notre pays.