Match de préparation contre les Lions : La Libye déclare forfait

Premier couac et pas des moindres dans la préparation des lions en direction de la Can 2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. En effet, la Libye a décidé de ne pas honorer de sa présence sur le match qu’il devait disputer contre le Sénégal.



Il était prévu le 8 janvier au stade Kintélé de Brazaville, cadre choisi pour abriter le camp d’entrainement des lions en raison de sa proximité avec Franceville qui accueille les matchs du groupe B (Tunisie, Zimbabwe et Algérie).



Le désistement des chevaliers du désert s’explique par un manque de moyens pour assurer la préparation de l’équipe.



D’ailleurs, le regroupement qui devait démarrer samedi dernier n’a pu se faire par faute d’argent, soutient le sélectionneur Jalal Al-Damja.



Certainement le sélectionneur Aliou Cissé va revenir sur cette nouvelle ce vendredi en marge de la publication de la liste des 23 joueurs.



La Libye avait été choisie pour permettre aux lions de mieux appréhender leurs oppositions avec la Tunisie et l’Algérie.



Présentement, seul le match du 11 janvier contre le Congo reste dans l’agenda des lions, attendus à Brazzaville à partir du 5 janvier.



La Tunisie (15 janvier), le Zimbabwe (19 janvier) et l’Algérie (23 janvier) sont les adversaires du Sénégal dans le groupe B de la CAN 2017.



Thierno Malick Ndiaye