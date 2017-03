Matches amicaux: un dénouement heureux pour les Lions « sans visas » Tous les Lions qui étaient à Paris, sont arrivés à la gare Waterloo de Londres depuis quelques instants, à l’exception de Ismaila Sarr, blessé, et Khadim Ndiaye qui lui, devait arriver ce matin à Paris où il attendra ses coéquipiers pour le second match de préparation, prévu le 27 mars.

Le joueur de Horoya de Conakry ne pouvait pas, comme ses partenaires et les fédéraux qui étaient à Dakar, avoir de visa à partir de Conakry dans les plus brefs délais.



Pour ce qui est de ceux qui étaient à Paris, ils ont tous reçu leur visa ce matin, délivré par l’ambassade de Grande Bretagne en France, via le centre de délivrance des visas, qui est une structure privée. Notre source nous précise que si les visas ont été délivrés en 24 heures, c’est parce non seulement ils ont payé chacun 915 euros (environ 600 mille francs CFA), mais aussi parce que la diplomatie sénégalaise est entrée en action.



Nous avons appris que c’est le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye qui, dès qu’il a été informé des difficultés, s’est impliqué personnellement et a donné des instructions à ses services pour régler dans les plus brefs délais ce problème. Et contrairement à ce qu’a annoncé le quotidien sportif Stades dans sa livraison du mardi, ce n’est pas Lamine Diatta qui attendait à Paris pour ce problème de visa, lui qui est à Londres depuis le weekend avec certains joueurs, mais c’est notre confrère Samba Mangane qui a reçu des instructions pour accompagner l’équipe à l’ambassade de Grande Bretagne avec une note verbale délivrée par l’ambassade du Sénégal à Paris.



Ainsi Saliou Ciss, Pape Seydou Ndiaye, Adama Mbengue et le nouveau, Moussa Wagué (Belgique), les seuls concernés, ont rejoint leurs coéquipiers dans la capitale anglaise, de même que les membres de la fédération.



