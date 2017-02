Matchs amicaux, le Sénégal convoité par le Maroc, la Guinée et le Nigéria

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Auteur d'un parcours honorable à la CAN 2017 avec une place en quarts de finale malgré plusieurs absents de taille (Amrabat, Belhanda, Boufal et Tannane), le Maroc va maintenant se concentrer sur les éliminatoires du Mondial 2018.



Pour préparer au mieux les prochaines échéances, les "Lions de l'Atlas" envisagent de disputer deux matchs amicaux en mars. "Nous sommes en pourparlers pour deux rencontres amicales au mois de mars face au Sénégal et au Nigéria à Marrakech", a révélé le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, sur les ondes de Radiomars.



Très demandé, le Sénégal pourrait également affronter la Guinée à cette période. Non qualifiée pour la CAN 2017, la Guinée affûtera ses armes en match amical au mois de mars. D'après le site Foot 224.net, la Fédération guinéenne s'est entendue avec son homologue du Gabon pour un match amical le 24 mars prochain. Le Syli National négocie avec le Sénégal et le Mali pour une deuxième rencontre le 27 ou 28 mars. Les deux affiches auront lieu en région parisienne.



Les "Lions" du Sénégal pourraient également affronter la sélection du Nigéria, à Londres (Angleterre), lors des dates Fifa du mois de mars (du 20 au 28 mars).



L'Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook