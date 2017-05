Matchs internationaux de juin: trois locaux appelés en renfort par Aliou Cissé, "les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à tous" En direction des rencontres contre l'Ouganda en amical le 5 juin et la Guinée Equatoriale pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs avec des absents de marque, certes mais où apparaissent les noms de trois joueurs locaux.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

"La compétitivité, le talent et la conviction qu'ils peuvent nous apporter quelque chose, justifient leur présence", explique Aliou Cissé qui présente ainsi ces nouvelles "recrues". " Ariel, c'est un garçon qui joue à Diambars. Sur notre côté, on a d'énormes difficultés avec les blessures de Saliou Ciss, Cheikh Mbengue et Pape Souaré.



Il est important de voir de l'équipe locale. J'en ai discuté avec mon staff et avec Moustapha Seck, on a pensé qu'Ariel Mendy avait le niveau. Je ne fais pas de cadeau, si j'ai sélectionné trois locaux, c'est parce que ce qu'ils font sur le plan local, est assez intéressant. Je ne fais pas plaisir, je ne donne pas les choses.



Adama, Aryel, j'en ai discuté avec les autres coachs. Pape Seydou Ndiaye, il est là depuis un bout de temps. Tous les joueurs sont les bienvenus", a ainsi soutenu le coach des "Lions" Aliou Cissé.



source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook