Matt Pokora change de look et affole ses fans !

Matt Pokora a de quoi être heureux. Son poulain Lisandro Cuxi vient de remporter le titre de la saison 6 de The Voice.



Sur Instagram, il lui rend hommage en déclarant: "Je ne te lâche pas. Merci à vous de l’avoir soutenu."



Mais juste après la fin de la saison de The Voice, M Pokora a pris une décision. Il a décidé de changer de look.



Sur une photo qu'il a posté sur sa story Instagram, Matt Pokora écrit "Back to basics" en affichant un look différent. Un retour aux sources pour le chanteur qui a décidé de se débarrasser de ses cheveux blonds platine et de revenir à sa coupe d'origine.







Les réactions de ses fans ne se sont pas faites attendre. Ils sont ravis de retrouver le Matt d'origine!



Et nous aussi!