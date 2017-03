Matuidi: "On ne craint personne"

Blaise, quel est le mot d’ordre avant ce huitième de finale retour ?

Le mot d’ordre, c’est essayer de faire un bon match. C'est toujours un plaisir de venir jouer dans ce magnifique stade qu'est le Camp Nou. On le connaît bien maintenant. On sait qu'en face, il y a une grande équipe, mais on est concentrés sur notre jeu. On a envie de faire une belle partie.







Craignez-vous le retour en forme de Messi ?

On ne craint personne. On est concentré sur notre jeu. Messi est un très grand joueur, comme la plupart des joueurs du FC Barcelone. Il y a beaucoup de respect pour cette équipe et ces joueurs qui réalisent de belles choses depuis plusieurs années. Mais on est vraiment concentrés sur ce qu'on est capable de produire. On a montré de très bonnes choses ces derniers temps à l'extérieur et on a envie de continuer sur cette lancée. Mais nous aussi, on a de bons joueurs, en défense, au milieu et devant. Pour se qualifier, il va falloir faire un grand match.

Je pense qu’on a tous, au sein de l’équipe, la même confiance qu’on ressentait avant le match aller

Blaise Matuidi (milieu de terrain du PSG)



Est-ce que la grande confiance qui s’exprime côté catalan quant à leur capacité à réussir cette fameuse "remontada" est de nature à vous vexer ?

Pas du tout. Aujourd’hui, c’est à l’extérieur, bien sûr dans un stade difficile, avec face à nous une grande équipe, mais on est capable de faire de bonnes choses. On a aussi de bons joueurs qui composent cette équipe du PSG. On va essayer de par notre jeu, de par notre philosophie, de faire de bonnes choses demain.



Vous expliquiez avant le match aller avoir un bon feeling, différent des précédentes confrontations face au Barça, avant le match aller. C’est toujours le cas ?

C’est vrai qu’avant le match aller, je sentais le groupe, l’équipe différents des saisons précédentes par rapport à cette compétition, je ne m'’étais pas trompé. Et je pense qu’on a tous, au sein de l’équipe, la même confiance qu’on ressentait avant le match aller. Sans en avoir trop bien sûr parce qu’en face, il y a une super équipe pour laquelle on a un grand respect. A nous de faire le maximum pour décrocher notre qualification. On est ici pour ça et, pour se qualifier, il va falloir faire un grand match. Et on est préparés pour ça comme on était préparés au match aller.



Le Barça annonce vouloir être patient, ne pas partir à l'abordage...

Ils ont le devoir de marquer. Mais nous, comme je l’ai dit, on est plus concentrés sur ce qu'on va produire. Et la question qu'on se pose, c’est comment mettre en difficulté l'adversaire. On a su le faire au match aller. Bien sûr, c’est différent parce qu’ils sont chez eux et qu’ils sont habitués à faire de grands résultats ici. Mais je pense qu’on est aussi capables sur certaines phases de jeu de mettre en difficulté cette équipe.