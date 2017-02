Mauritanie:180 pêcheurs arrêtés, Nouackchott et Dakar trouvent une solution aux licences de pêche Les licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie ont trouvé une solution provisoire consistant à octroyer des laissez-passer aux pêcheurs sénégalais désireux de mener des activités en Mauritanie.

Les autorités mauritaniennes qui se se sont fondées sur l'expiration des accords de pêche avec le Sénégal pour interdire l'accès dans leurs eaux des pêcheurs sénégalais ont assoupli leur position en acceptant de s'accorder des laissez-passer à ces derniers. Ainsi a décidé Nouakchott pour permettre aux pêcheurs sénégalais de reprendre leurs activités.



La nouvelle qui a été accueillie avec le sourire par les pêcheurs du Sénégal a été confirmée par le président de l'association "Quai de pêche", Mouhamadou Makhtar Sarr. Ce dernier qui a confirmé la solution des laissez-passer provisoires, a ajouté que le recensement des pirogues concernées a commencé. Avec cet assouplissement de la position de la Mauritanie, les pirogues qui étaient aux arrêts vont devoir reprendre la mer. Pour rappel, à la suite de l'expiration des accords sur les licences des pêches entre les deux pays, la Mauritanie a usé de son droit de bloquer les piroguiers sénégalais présents sur son sol.



En Mauritanie où l'Ambassadeur du Sénégal s'est investi pour la solution aux licences de pêche, plus de 180 pêcheurs sénégalais ont été arrêtés à Nouakchott et à Nouadhibou pour pratique illégale de la pêche. Au delà de la solution en question, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a décidé de se rendre à Nouakchott pour demander la libération des pêcheurs sénégalais, dont une quarantaine a été reconduite à la frontière et les autres détenus en Mauritanie. Mankeur Ndiaye devra aussi évoquer la question des licences de pêche artisanale suspendues entre le Sénégal et la Mauritanie.



