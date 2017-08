Mauritanie : Le changement de drapeau et la suppression du Sénat sont officiels

Le Sénat supprimé



Outre le changement du drapeau et l’ajout de quelques paroles à l’hymne national, ces réformes incluent la suppression du Sénat, remplacé par des conseils régionaux élus, et la fusion de plusieurs institutions dans un Haut Conseil de la fatwa. Ces modifications ont été vivement dénoncées lors de la campagne du référendum par l’opposition radicale, qui soupçonne une manœuvre du président pour se représenter à un troisième mandat en 2019. Des intentions que l’intéressé a toujours démenties.



Après avoir appelé à son boycott, les huit partis opposés à ces réformes ont également dénoncé le déroulé du scrutin du 5 août, en le qualifiant de « vaste mascarade en raison de la faible participation et de la manipulation des bureaux ». Le « oui » l’avait alors emporté à 85,6 %, avec une participation de 53,73 %.



Avec jeuneafrique