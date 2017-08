Mauritanie : Une Sénégalaise retrouvée morte dans sa chambre

La scène est insoutenable et à fini de choquer plus d’un. En effet, nous informe la Rfm dans son édition de 21 heures de ce jeudi, qu’une ressortissante sénégalaise a été retrouvée morte dans sa chambre, dans une ville à l’ouest de la Mauritanie, alors qu’elle était enfermée avec sa fille.



Les voisins, qui sont restés longtemps sans la voir, ont été surpris de la voir allongée dans son lit, sans montrer signe de vie. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux du drame.



Ils ont, par la suite, récupéré et transféré le corps en décomposition avancée de la défunte à la morgue de l’hôpital. La Police a ouvert une enquête.