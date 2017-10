"Mauvaise gestion" de la municipalité de Kaolack : Fadel Barro annonce une plainte contre Mariama Sarr

La gestion de la municipalité de Kaolack n’est pas du goût du mouvement ‘’Pencum Saloum’’, qui regroupe des natifs de Kaolack et environs. Ce mouvement qui ambitionne de prendre en charge les nombreuses préoccupations des kaolackois, compte défendre les intérêts des populations de la capitale du Saloum.



Face à la presse, Fadel Barro, porte-parole dudit mouvement et ses camarades, ont insisté sur la nécessité d’obliger les 13 conseillers absentéistes de rendre le tablier, avant qu’une plainte ne soit déposée à leur encontre pour non-respect de leur mandat.



Jugeant Mariama Sarr complice de ce ‘’laxisme’’, les animateurs de ‘’pencum Saloum’’ ont également dénoncé « l’insécurité et l’insalubrité chronique de la ville de Mbossé Coumba Djiguène qui, autrefois, fut la deuxième ville économique du pays ».



Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, coordinateur du mouvement précité accuse Madame le maire de Kaolack. « Avec la prolifération des moustiques, en cette fin d’hivernage, la mairie de Kaolack, devrait saupoudrer la ville, pour permettre aux populations de mieux vivre. Mais nous n’allons pas rester les bras croisés face à cette situation. Trop, c’est trop. Nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour leur rappeler leurs devoirs », a-t-il précisé.



Pour sa part, Pape Simakha, coordinateur du mouvement dénommé « Les inconditionnels républicains », a souligné qu’ « il faut de fortes sanctions contre ces conseillers fictifs de la commune de Kaolack, qui ont fini de montrer un manque de considération à la ville ». « Il faudra faire appel aux inspecteurs généraux pour édifier les kaolackois sur la gestion de leur mairie », a également asséné M. Simakha.







Vox Populi