Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mayweather s’est procuré une Bugatti d’une valeur de 3,3 millions de dollars Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2017 à 11:19 | | 0 commentaire(s)| PHOTOS/Pour sa dernière victoire historique face à McGregor, Voici le cadeau que s’est offert Mayweather et ce qu’il a fait



voici comment Mayweather a célébré sa derniere victoire historique face à McGregor, il dépense 3,3 millions de dollars



Le dimanche 27 août 2017 restera un jour inoubliable pour Floyd Mayweather qui a remporté 100 millions de dollars suite à un combat qui a marqué un arrêt définitif à sa carrière, face à McGregor.

Pour célébrer cette victoire, le boxeur de 40 ans s’est procuré une Bugatti d’une valeur de 3,3 millions de dollars avec laquelle il s’est rendu dans son club de striptease.

Une grande foule était rassemblée à l’extérieur alors que la superstar passait du bon moment comme il avait déclaré lors du Jimmy Kimmel show.



« La fête sera dans mon club de strip-tease ». « Nous avons une collection des filles les plus jolies venues de partout à travers le monde ».

« La dernière fois que j’ai dansé avec une strip-teaseuse était il y a 20 ans. C’est plus facile maintenant parce que je possède mon club de strip-tease ».

« Je suis entré dans ce business parce que les seins, les femmes, la musique et l’alcool ne seront jamais démodés ».

Entre temps, c’est plus de 2000 fans qui ont accueilli McGregor en héro lors d’une soirée à Encore Beach. Vêtu d’un costume floral bleu et des lunettes de soleil, l’on aurait dit qu’il était le vainqueur de ce combat. Avec 30 millions de dollars pour un perdant, il y a de quoi se réjouir.













Accueil Envoyer à un ami Partager