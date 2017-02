Mazars opte pour la continuité avec le Sénégalais Abdou Souleye Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégalais Abdou Soulèye Diop vient d’être nommé associé-gérant du cabinet Mazars Maroc. Une consécration pour ce pur produit de la filiale marocaine du Groupe Mazars, qui fait partie de toutes les offensives marocaines en Afrique subsaharienne. Ce dernier nourrit également des ambitions politiques dans son pays d’origine.

La filiale au Maroc de la multinationale du conseil Mazars (14.000 collaborateur dans le monde) vient d'opérer un changement au niveau de son top management. En effet, les associés de Mazars au Maroc en accord avec le conseil de gérance du groupe, ont élu Abdou Soulèye Diop, au poste d'associé-gérant de Mazars Maroc. Ce dernier rejoint une équipe exécutive composée de Hassan Allouch, Naoufal El Khatib et Asma Chakri. Hub entre maison mère et bureaux africains En optant pour Diop, le top management de Mazars a fait le choix de la continuité. Ce dernier ayant fait toute sa carrière au sein du cabinet où il a gravi tous les échelons.

« La vision que je compte implémenter sera de renforcer le leadership de Mazars, dans son marché naturel qui est le Maroc. Puis de là, étendre son influence vers l'Afrique subsaharienne », précise le nouvel associé-gérant de Mazars Maroc.



Ce dernier vient rappelons-le, remplacer Kamal Mokdad débauché par la Banque Centrale Populaire. Une « vision » qui rentre dans le cadre de l'orientation Sud-Sud adoptée par la filiale marocaine. En clair, le bureau casablancais de la multinationale compte se positionner en tant que nœud de coordination entre le Groupe et ses bureaux en Afrique subsaharienne. Un positionnement qui vise à faire de Mazars Maroc, un catalyseur de développement à l'international pour ses clients en leur offrant un portefeuille de prestation intégrant les meilleures pratiques, techniques et sectorielles.



« L'objectif est de se positionner comme le partenaire incontournable des entreprises marocaines souhaitant investir en Afrique subsaharienne. Nous comptons également assurer l'accompagnement du groupe Mazars sur le continent. Nous ciblerons la zone de confort représentée par l'Ouest et le Centre du continent comme l'Afrique de l'Est et Australe. Bien que le Nigéria reste un marché à fort potentiel, dans nos activités, l'Ouest et le Centre du continent restent des zones à forte valeur ajoutée », confie Abdou Souleye Diop. Entre Dakar et Casablanca Établi au Maroc depuis ses 16 ans, ce quadragénaire a par la suite opté pour l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE), fleuron des écoles de commerce du royaume. Devenu expert-comptable, Il rejoint ensuite Mazars, au sein duquel il franchit tous les échelons jusqu'à en devenir au milieu des années 2000, l'un des directeurs associés. Mesurant peu à peu tout le potentiel d'affaires que le continent représente pour son activité, il se spécialise dans l'accompagnement des entreprises marocaines désireuses d'aller à la conquête du continent.



Un choix qui fera de Abdou Soulèye Diop, le premier non-Marocain à devenir président d'une commission - celle vouée à l'Afrique - au sein de la puissante Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Bien que le gros des activités de Diop sont concentrées au Maroc, ce dernier cultive son réseau au Sénégal. Selon des sources bien informées, le nouvel associé-gérant de Mazars Maroc garde des liens très forts avec le Sénégal, notamment à Dakar. D'ailleurs, il pourrait briguer le poste de député des Sénégalais à l'étrangers lors de législatives de juin 2017.



Par Amine Ater

La filiale au Maroc de la multinationale du conseil Mazars (14.000 collaborateur dans le monde) vient d'opérer un changement au niveau de son top management. En effet, les associés de Mazars au Maroc en accord avec le conseil de gérance du groupe, ont élu Abdou Soulèye Diop, au poste d'associé-gérant de Mazars Maroc. Ce dernier rejoint une équipe exécutive composée de Hassan Allouch, Naoufal El Khatib et Asma Chakri.En optant pour Diop, le top management de Mazars a fait le choix de la continuité. Ce dernier ayant fait toute sa carrière au sein du cabinet où il a gravi tous les échelons.« La vision que je compte implémenter sera de renforcer le leadership de Mazars, dans son marché naturel qui est le Maroc. Puis de là, étendre son influence vers l'Afrique subsaharienne », précise le nouvel associé-gérant de Mazars Maroc.Ce dernier vient rappelons-le, remplacer Kamal Mokdad débauché par la Banque Centrale Populaire. Une « vision » qui rentre dans le cadre de l'orientation Sud-Sud adoptée par la filiale marocaine. En clair, le bureau casablancais de la multinationale compte se positionner en tant que nœud de coordination entre le Groupe et ses bureaux en Afrique subsaharienne. Un positionnement qui vise à faire de Mazars Maroc, un catalyseur de développement à l'international pour ses clients en leur offrant un portefeuille de prestation intégrant les meilleures pratiques, techniques et sectorielles.« L'objectif est de se positionner comme le partenaire incontournable des entreprises marocaines souhaitant investir en Afrique subsaharienne. Nous comptons également assurer l'accompagnement du groupe Mazars sur le continent. Nous ciblerons la zone de confort représentée par l'Ouest et le Centre du continent comme l'Afrique de l'Est et Australe. Bien que le Nigéria reste un marché à fort potentiel, dans nos activités, l'Ouest et le Centre du continent restent des zones à forte valeur ajoutée », confie Abdou Souleye Diop.Établi au Maroc depuis ses 16 ans, ce quadragénaire a par la suite opté pour l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE), fleuron des écoles de commerce du royaume. Devenu expert-comptable, Il rejoint ensuite Mazars, au sein duquel il franchit tous les échelons jusqu'à en devenir au milieu des années 2000, l'un des directeurs associés. Mesurant peu à peu tout le potentiel d'affaires que le continent représente pour son activité, il se spécialise dans l'accompagnement des entreprises marocaines désireuses d'aller à la conquête du continent.Un choix qui fera de Abdou Soulèye Diop, le premier non-Marocain à devenir président d'une commission - celle vouée à l'Afrique - au sein de la puissante Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Bien que le gros des activités de Diop sont concentrées au Maroc, ce dernier cultive son réseau au Sénégal. Selon des sources bien informées, le nouvel associé-gérant de Mazars Maroc garde des liens très forts avec le Sénégal, notamment à Dakar. D'ailleurs, il pourrait briguer le poste de député des Sénégalais à l'étrangers lors de législatives de juin 2017.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook