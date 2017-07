Mbacké: Cinq élèves arrêtés pour triche au BFEM

Cinq élèves dont une fille ont été arrêtés vendredi, pour triche au Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM). Ils s’échangeaient le corrigé de l’épreuve de Mathématique via un groupe Watshapp.



C’est une fille répondant au nom de Nd. Kébé, élève au CEM Mbacke 3, qui a été prise en flagrant délit par un surveillant, en train de recopier la correction de l’épreuve de Mathématique envoyée dans groupe du réseau social « Whatsapp », dont elle est membre.



Acculée, elle accepte de collaborer et lâche ses acolytes. De fil en aiguille, le réseau sera finalement démantelé par le commissariat urbain de Mbacké après deux jours d’enquêtes. Une dizaine d’autres élèves appartenant au groupe Whatsapp, objet de l’enquête, sont en ce moment, traqués.