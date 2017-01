Mbacké: L'ouvrier est accusé d'avoir séquestré et abusé de la femme d'autrui Placé sous mandat de dépôt à la Mac de Diourbel, A. Baldé est accusé par O. Diallo d'avoir retenu et contraint son épouse à des rapports sexuels trois jours durant.

L'affaire a fait le tour de la ville en un temps record. Impliquant A. Baldé, un ouvrier trentenaire, c'est le sujet de tous les débats à Mbacké. Le bonhomme a, trois jours durant, séquestré la femme de O. Diallo, la forçant à coucher avec lui. L'affaire qui remonte au 18 janvier dernier, sera prochainement jugée devant la barre du Tribunal de grande instance de Diourbel. En attendant, l'ouvrier est sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel.



L'Histoire débute quand, devant rallier son lieu de travail, O. Diallo remit à sa dame de quoi préparer le déjeuner. Ainsi, vers 8 heures, Mme Diallo prend la direction du marché. En cours de route, elle croise A. Baldé, discute avec lui pendant quelques minutes et le suit à son domicile. De retour à la maison, son mari remarque son absence et part à sa recherche, en compagnie de son ami K. Kane. Les deux hommes font le tour de Mbacké, pendant trois jours, sans succès. Tout comme les démarches entreprises chez leurs compatriotes guinéens.



Par la suite, il sera informé de la présence de sa femme chez A. Baldé, contre qui, il dépose une plainte, l'accusant d'avoir détourné et séquestré sa femme pendant trois jours.Interpellé, le mis en cause déclare devant les enquêteurs de la police: "La dame m'a sollicité pour téléphoner à sa mère en Guinée. Par la suite, je l'ai invitée chez moi et elle a accepté. Mais, je ne l'ai pas forcée à coucher avec moi. Elle a accepté ma proposition et nous avons entretenu des rapports sexuels à deux reprises."



L'Observateur

