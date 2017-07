Mbacké: Le député Mame Khary Mbacké quitte l'Apr et rejoint Wade Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Élue député de la législature sortante sous la bannière de l'Alliance pour la République (Apr), Mame Khary Mbacké a décidé de claquer la porte du parti présidentiel en vue d'aller renforcer les rangs de la coalition gagnante Wattu Senegaal dirigée par Me Abdoulaye Wade. Dépitée par un certain manque de considération dont elle se dit victime, l'épouse de Serigne Modou Kara nous a indiqué, hier au téléphone, qu'elle se considère désormais comme membre à part entière de l'opposition.



"J'ai mûri ma décision et je ne suis plus en phase avec l'Apr. J'ai été une militante de la première heure au sein de cette formation politique et j'ai commencé à soutenir le Président Macky Sall en 2008. J'ai cependant été élue député grâce à ma propre base politique, car je figurais sur la liste départementale de Mbacké où j'ai bataillé avec mes militants pour siéger à l'hémicycle.



Depuis 2014, je fais face à une certaine forme d'ostracisme et j'ai été écartée des investitures de manière arbitraire. Je m'impliquerai sans relâche pour que la mouvance présidentielle n'ait pas gain de cause", assure Mame Khary Mbacké.





