Mbacké: Serigne Modou Mbengue tourne le dos à Idrissa Seck

A quelques deux mois des législatives, le Parti "Rewmi" perd un de ses souteneurs dans le département de Mbacké. Serigne Modou Mbengue, puisse que c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de tourner le dos à Idrissa Seck pour rejoindre le mouvement "Soukali Senegaal" de Serigne Fallou Mbacké.



Se prononçant sur les raisons de son départ, le désormais ex-responsable de Rewmi explique: "J’étais un responsable du parti Rewmi dans le département de Mbacké. J’ai tout fait pour cette formation politique. Mais aujourd’hui, j’ai décidé de geler toutes mes activités et mettre fin à (mon) compagnonnage avec Idrissa Seck".



Au micro de "Walf", Serigne Modou Mbengue révèle que : "Le parti ne s'est pas montré franc dans les investitures. Ils ont voulu écarter les responsables de femmes et de jeunes. Ce que je n’ai pas accepté. J’ai refusé de participer à leurs magouilles. Nous avons décidé de quitter cette formation politique et de rejoindre le mouvement "Soukali Senegaal".



Landing DIEDHIOU, Leral.net