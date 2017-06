Mbagnick Diop, Président du Groupe Promo Consulting: ‘’ Tamsir est une école, une icône…’’

De Paris où il se trouve, Mbagnick Diop a été bouleversé par le décès de Tamsir Jupiter. Il n’avait pas les mots pour exprimer sa douleur. Il a craqué au bout du fil. ‘’C’est une peine immense qui m’anime. Tamsir, une belle plume s’est éteinte à jamais. C’est une grande perte pour le monde de la presse et je ne manque pas de superlatifs pour le désigner. Je m’abstiendrais de toujours rappeler son nom, je préférais lui coller ces qualificatifs ; Jupiter est une école, c’est une icône, c’est une référence pour la nouvelle génération des journalistes.



Il était l’engagement par excellence, un homme qui n’a jamais dévié de ses convictions. Il avait le goût du débat. Lors du Ndogou à Rewmi Quotidien, je ne cessais de lui rappeler qu’il est un garcon talentueux. A titre personnel, j’ai beaucoup d’affection pour Tamsir. C’est plus qu’un ami, c’est un frère. Nous avons cheminé ensemble dans les moments les plus difficiles. Il signait sous deux sobriquets, » Le Piroguier et Domi Rewmi » dans ses deux chroniques : ‘’Et si l’on parlait’’ et ‘’Clin d’œil’’.



Et il a été le directeur des rédactions de Rewmi. Tout le monde voulait savoir qui est le Piroguier et Domou Rewmi. Maintenant c’est chose faite. Tamsir vient de faire un clin d’œil à ses lecteurs. Mais nous allons perpétrer ses chroniques. Nous prions que Dieu l’accueille en son céleste Paradis.’’



Rewmi