Mbagnick Ndiaye brandit le sabre contre Cheikh Kanté : “quiconque met en place un Comité électoral parallèle, aura affaire à moi”

On ne le connaissait pas menaçant. Mais c’est désormais, le cas à quelques jours du début de la campagne pour les Législatives prochaines. Lui, c’est Mbagnick Ndiaye. Responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) à Fatick.

En effet, alors que Matar Bâ et lui (Mbagnick) ont été chargés par le Chef de l’Etat de mettre en place un Comité électoral en vue des législatives du 30 juillet, Dr Cheikh Kanté, quant à lui, a mis un autre comité parallèle. Pour contrer les directives de l’autorité “apériste” et les deux mandataires de Macky Sall.

Mais Mbagnick qui n’est pas resté insensé à cette situation, sort de sa réserve et fait dans la menace. Au quotidien L’As, le Ministre de la Culture et de la Communication, avertit dans la foulée.

“Quiconque installe un Comité électorale parallèle, me trouvera sur son chemin”, a-t-il menacé dans des propos rapportés par nos confrères de L’As. D’après lui, la discipline de parti doit être respecté à tout prix. Dans la mesure où, les élections à venir sonnent cruciales pour le camp présidentiel en vue de la Présidentielle de 2019.

