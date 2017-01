Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication : « Le Fonds d’aide à la presse n’a jamais été supprimé »

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2017 à 08:52

Le ministre de la culture et de la communication Mbagnick Ndiaye assure que le Fonds d’aide à la presse n’a jamais été suspendu. Selon lui, seules les entreprises de presse qui vont remplir les conditions d’éligibilité bénéficieront de ce fonds.



"Les gens interprètent mal, très mal mes propos. Et je pense que c’est fait à dessein. Personnellement, j’ai dit tant que je n’avais pas des orientations de la Cour des comptes, je ne pouvais pas distribuer l’aide à la presse comme cela se faisait. Mais dans la mesure où j’ai des directives et des orientations de la Cour des comptes, je vais les appliquer. Ces orientations indiquent clairement un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Tous les organes de presse qui vont respecter ces critères seront éligibles. Maintenant, tous ceux qui ne respecteront pas cela, je ne prendrai pas la responsabilité de leur donner quoi que ce soit parce que c’est moi qui vais être inquiété après s’il y a inspection", a-t-il assuré.



Il précise ainsi que l’aide à la presse n’a jamais été supprimée, et que le montant est de 700 millions de francs CFA. "Quand on va lancer cette aide, les gens vont postuler. Ceux qui remplissent toutes les conditions vont en bénéficier", assure-t-il enfin.



Source lesoleil.sn

