Mballo Dia Thiam: «Le retard des remboursements dans le cadre de la CMU plombent les hôpitaux»

Le retard des remboursements dans le cadre de la CMU plombent les hôpitaux. Ce constat est du secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action sociale (SUTSAS), Mballo Dia Thiam.



«L’Etat est en train de faire des efforts. Mais dans certains de ces engagements comme la Couverture maladie universelle, le retard de remboursement après service fait, est en train de plomber les hôpitaux», a-t-il soutenu ce 1er mai à l’occasion de la fête du Travail.



Pour Mballo Dia Thiam, «il temps que le gouvernement corrige ses impairs pour que les hôpitaux ne soient pas en face d’une situation encore plus difficile».



«Il nous arrive de constater qu’après l’accomplissement du service demandé, beaucoup d’hôpitaux entre six (6), huit (8) mois ou même un (1) an se retrouvent sans être remboursés», a déploré le Secrétaire général du SUTSAS. Une situation qui «indispose les établissements sanitaires publics. Et ce qui est clair, c’est que d’ici peu, ce sera un peu plus compliqué si les autorités ne réagissent pas», a-t-il alerté.



Le défilé de ce matin axé sur le thème : «Unité, solidarité et équité" avec comme slogan: «un pour tous, tous pour un», l’UNSAS a prôné l’unité au sein de la centrale syndicale en perspective des élections de représentativité des centrales syndicales prévues le 30 mai prochain.



Avec aps